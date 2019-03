Corruzione in Sanità, ancora un buco di 6 miliardi all'anno

"Dalle lista d'attesa agli appalti, fino alle nomine dei dirigenti: la corruzione in Sanità assorbe ancora 6 miliardi di euro all'anno". A confermare le stime di un fenomeno "difficile da valutare" è il presidente dell'Istituto di promozione dell'etica in Sanità, Francesco Macchia. "Abbiamo approfondito i fenomeni corruttivi. A distanza di 4 anni, non abbiamo elementi per dire che la situazione sia cambiata in modo significativo", spiega.