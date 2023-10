Corruzione, sette indagati: anche il presidente della Salernitana Iervolino

Gli episodi al vaglio degli inquirenti

Secondo l'accusa, gli episodi di corruzione sarebbero stati in particolare commessi per ottenere il parere favorevole, in precedenza negato, alla divisione del patronato Encal-Inpal in Encal-Cisal e Inpal conservandone però i vantaggi economici e patrimoniali. Il 18 gennaio 2018 l'ufficio legislativo del ministero diede parere negativo alla forma di scissione proposta dal segretario della Cisal Cavallaro, ma il 24 giugno 2019 il ministero cambia orientamento e diede parere favorevole, secondo la Procura di Napoli grazie ai favori riservati, in particolare, alla Ferrari. Gli inquirenti, in particolare, ritengono che Cavallaro, in cambio di vantaggi per la sua organizzazione sindacale, avrebbe offerto come contropartita alla Ferrari e alla D'Andrea diverse "utilità" come, per esempio, l'assunzione del figlio della Ferrari alla Pegaso. Ma tra gli episodi finiti al vaglio dei finanzieri figurano anche una vacanza a Tropea per la Ferrari e il marito, il noleggio di una barca e di un'auto, oltre a una borsa e cravatte griffate.