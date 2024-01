Corrado Tedeschi vittima di truffa: "Con i miei profili social i truffatori vendevano prestiti a mio nome"

In collegamento con "Fuori dal Coro" Corrado Tedeschi racconta di essere stato vittima di truffa. "Mi hanno rubato l'identità e ai miei contatti sui social appariva la mia faccia dove consigliavo di utilizzare e quindi acquistare dei prestiti dicendo "fidatevi di me" - ha dichiarato l'attore - È stata una sensazione molto brutta, il fatto che la mia immagine girasse sui social per vendere e fare da testimone per un qualcosa di una scorrettezza inaudita".

"Quando me ne sono accorto mi sono difeso tempestando i social con messaggi del tipo: guardate, se vi arriva questa cosa qui io non c'entro assolutamente. Subito dopo ho ricevuto una mail di minacce da parte dei truffatori che scrivevano: sappiamo perfettamente tutto di te, se non ci dai una certa cifra manderemo tutti i tuoi video segreti a tua moglie. Mi sembrava di parlare con "I soliti ignoti" - ha aggiunto ironizzando Corrado Tedeschi specificando in trasmissione di non avere una moglie e neanche filmati di un certo tipo - Gli ho scritto: se pensate di farmi vedere in certi momenti ditemelo che mi metto in forma".

L'attore ha poi concluso: "Quello che mi chiedo è: queste persone qui cosa rischiano? Cosa ci fanno ancora in giro? Hanno fatto del male a molte persone, gli hanno tolto la casa e rovinato la vita. Non è un discorso politico il mio ma da cittadino, vorrei che fossimo tutelati dalla legge".