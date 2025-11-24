Udine, due corpi trovati in un edificio dismesso: indagini sulle cause

Un passante ha segnalato la presenza di due persone senza vita all'interno di un edificio abbandonato in via Bariglaria, a Udine. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari, che hanno potuto soltanto constatare il decesso, insieme alla polizia e ai vigili del fuoco. Gli investigatori stanno valutando tutte le ipotesi e al momento non escludono nessuna possibile causa. Dai primi controlli eseguiti sui cadaveri, le due vittime potrebbero essere cittadini stranieri che utilizzavano il fabbricato come riparo di fortuna. Secondo quanto emerge dalle condizioni dei corpi, il decesso risalirebbe ad alcuni giorni, dato lo stato avanzato di decomposizione.