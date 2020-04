Coronavius, Iss: epidemia partita prima, sicuro a gennaio

Al Nord e in Lombardia l'epidemia "è partita molto prima, di sicuro a gennaio e forse anche prima". Il dato è emerso alla conferenza stampa all'Istituto superiore di sanità sull'andamento epidemiologico di Covid-19. Intanto "l'indice di contagio in Italia è tra 0,2 e 0,7 ma ci vuole poco a tornare sopra la 'soglia'", affermano gli esperti. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui