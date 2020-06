Coronavirus, virologo Bassetti: “Prima era un tigre assassina, oggi è un gatto selvatico addomesticato"

"Prima era una tigre assassina che ci ha sopraffatti, oggi è un gatto selvatico addomesticato". Sono le parole del virologo Matteo Bassetti che, in collegamento a "Mattino Cinque", spiega come sono cambiati i pazienti affetti da coronavirus. "Le persone che arrivano nei nostri pronto soccorso, nei nostri reparti non sono più le stesse. La malattia - continua l'esperto del Policlinico di Genova - è diversa, poi se questo è avvenuto a causa del cambiamento della carica virale, o perché il virus è mutato ce lo diranno i laboratori".

Secondo il virolgo Bassetti è un "dato di fatto che la malattia sia cambiata". "Parlo di quello che sta succedendo negli ospedali italiani - specifica il virologo - dove i ricoveri in terapia intensiva sono crollati, quelli a bassa e media intensità non ci sono più. Bisogna continuare a mantenere tutte le misure opportune, ma - conclude Bassetti - chi nega che la malattia sia diversa, vuol dire che non vede i malati".