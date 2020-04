Coronavirus, Viminale: venerdì oltre 7mila denunciati 

Nell'ambito dei controlli della polizia per verificare il rispetto delle misure anti-coronavirus, venerdì sono state denunciate oltre 7mila persone. In 6.679 hanno ricevuto sanzioni amministrative, 95 sono state denunciate per falsa dichiarazione e 12 per violazione dei divieti di allontanamento dall'abitazione legati alla quarantena. Sanzionati anche 149 titolari di attività commerciali, 24 delle quali sono state chiuse.