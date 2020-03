Coronavirus, Viminale: "Regole sugli spostamenti non cambiano"

"Le regole sugli spostamenti non cambiano. La circolare si è limitata a chiarire alcuni aspetti interpretativi sulla base di richieste pervenute al Viminale. In particolare, è stato specificato che la possibilità di uscire con i figli minori è consentita a un solo genitore per camminare purché avvenga in prossimità della propria abitazione e in occasione di spostamenti motivati da situazioni di necessità o di salute". Lo precisa il Viminale.