Coronavirus, Viminale: rafforzati controlli in locali e aree movida

Ansa

Per "la prevenzione del rischio di contagio mirate attività di controllo interesseranno locali pubblici e aree abitualmente ritrovo dei giovani". E' quanto è stato deciso nel corso della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Inoltre, in vista dell'intensificarsi degli spostamenti del weekend, sono stati pianificati "servizi anti assembramento" in stazioni e aeroporti.