Coronavirus, Viminale: manifestazioni solo statiche e con distanze

Lo svolgimento di manifestazioni pubbliche è consentito "solo in forma statica, a condizione che nel corso di esse siano osservate le distanze interpersonali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni del questore". Lo rende noto il Viminale in una circolare inviata a tutti i prefetti, dopo l'ultimo decreto che contiene ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza Covid-19.

