Coronavirus, vietata l'attività motoria in Valle d'Aosta

Con un'ordinanza il presidente della Regione Valle d'Aosta ha vietato l'attività motoria e sportiva sia a piedi che in bicicletta. Lo spostamento a piedi sarà consentito solo per lavoro, necessità o salute. Viene disposta anche la chiusura di tutti i cantieri. Nella Regione le persone positive al coronavirus sono 232, di cui 74 ricoverati in ospedale, e 8 i morti. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui