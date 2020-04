Coronavirus, viceministro Misiani: "Riapertura? Il calendario che gira in rete non è veritiero"

I tempi sulla fine del lockdown sono ancora incerti, al momento il governo non è in grado di garantire sulle date delle possibili riaperture. E' quanto ha assicurato il viceministro all'Economia Antonio Misiani, a "Mattino Cinque" "Il calendario delle riaperture non è ancora stato stilato dal governo e quello che sta girando in queste ore in rete "non è veritiero. Quel che è verosimile riguarda la graduale riapertura delle attività", ha aggiunto l'esponente del governo.

Misiani spiega poi che la riapertura dovrà essere correlata al grado di rischio: "Prima le attività economiche, sociali e civili con un basso grado di rischio e poi le altre, tenendo poi conto dei dati epidemiologici.L'errore peggiore che potremmo commettere è quello di favorire una seconda ondata di contagi. Per questo, finché la situazione non sarà totalmente sotto controllo saranno: gradualità, prudenza e distanziamento sociale".