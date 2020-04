Coronavirus, vescovi contro Conte: senza messe violata libertà di culto

Dal 4 maggio, nella fase 2 dell'emergenza coronavirus, saranno permessi i funerali, sempre in forma ristretta e con mascherine e distanze, ma ancora non c'è il via libera alle messe. Il no alle celebrazioni ha provocato una dura nota della Cei. "I vescovi italiani non possono accettare di vedere compromesso l'esercizio della libertà di culto. La Chiesa esige di poter riprendere la sua azione pastorale".