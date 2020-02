Coronavirus, vertice interministeriale a Palazzo Chigi

E' salito a quota 910 il numero dei decessi a causa del coronavirus nel mondo, 40.536 sono i contagi in Cina, mentre il numero delle persone guarite è di 3.351. Sono le ultime cifre dell'epidemia. Intanto il governo italiano ha convocato per le 10:30 un vertice interministeriale a Palazzo Chigi per fare il punto della situazione.