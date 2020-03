Coronavirus, un autotrasportatore: "Ho paura, ma devo lavorare. Se noi non ci fossimo gli scaffali sarebbero vuoti"

"E' una situazione surreale, per le autostrade non c'è nessuno in giro. Volete sapere se ho paura? Sì, ho paura, non tanto per me, quanto per la mia famiglia. Mia moglie ha paura come me, mi supporta, ma a volte mi sgrida, dice che è pericoloso, Però io devo andare". A parlare a NewsMediaset è un camionista ligure che ogni giorno trasporta merce nel Nord Italia, facendo un "tour" delle zone più colpite dal coronavirus: Bergamo, Brescia e Milano. "Noi, autotrasportatori, abbiamo tutti paura, ma andiamo avanti. Non siamo eroi come gli infermieri o i dottori, siamo eroi a modo nostro. Se non ci fossimo, non ci sarebbe niente sugli scaffali dei supermercati, così come non ci sarebbero medicinali e quant'altro", aggiunge.