Coronavirus, udienza generale del Papa in streaming non su maxischermi

L'udienza generale del Papa, di mercoledì 11 marzo, sarà trasmessa in diretta televisiva, anche sul sito Vatican News, e distribuita via streaming alle agenzie che ne faranno richiesta. Lo rende noto la sala stampa della Santa Sede che spiega che l'udienza non sarà quindi riprodotta sugli schermi in piazza San Pietro, come invece era stato detto. Tale scelta si rende necessaria per evitare rischi di diffusione del Covid-19 dovuti ad assembramenti.