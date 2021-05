Coronavirus, quasi tre milioni e mezzo i morti nel mondo | In Italia green pass digitale dal primo luglio

"Raggiunta la meta' della popolazione almeno con una dose di vaccino, all'aperto la mascherina può essere abbassata. Serviranno 4-8 settimane al massimo. Per l'estate, secondo me, la mascherina ce la rimettiamo in tasca. All'aperto, dove non c'e' assembramento". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a Mattino Cinque, su Canale 5.