Coronavirus, Usa: "AstraZeneca potrebbe avere fornito dati obsoleti" | A Torino ambulanti incatenati: "Moriamo di fame" 

Sono 156.766 le denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 segnalate all'Inail dall'inizio dell'epidemia, circa un quarto del totale delle denunce di infortunio arrivate da gennaio 2020 e il 5,4% dei contagiati nazionali. Lo si legge nel Report dell'Inail aggiornato al 28 febbraio nel quale si registrano 499 denunce di casi mortali. Il Report non tiene conti dei lavoratori non assicurati all'Inail come i medici di base e i farmacisti non dipendenti. La seconda ondata ha avuto sul lavoro un impatto più grande della prima: il periodo ottobre 2020-febbraio 2021 incide per il 64,4% sul totale delle denunce di infortunio da Covid-19.