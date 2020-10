Coronavirus, Melbourne esce dal lockdown | Russia, mai così tanti casi | "Seconda ondata peggiore della prima"

Coprifuoco a Milano, torna il silenzio del lockdown LaPresse 1 di 40 LaPresse 2 di 40 LaPresse 3 di 40 LaPresse 4 di 40 LaPresse 40 di 40 LaPresse 40 di 40 LaPresse 40 di 40 LaPresse 40 di 40 LaPresse 40 di 40 LaPresse 10 di 40 LaPresse 11 di 40 LaPresse 12 di 40 LaPresse 13 di 40 LaPresse 14 di 40 LaPresse 15 di 40 LaPresse 16 di 40 LaPresse 17 di 40 LaPresse 18 di 40 LaPresse 19 di 40 LaPresse 20 di 40 LaPresse 21 di 40 LaPresse 22 di 40 LaPresse 23 di 40 LaPresse 24 di 40 LaPresse 25 di 40 LaPresse 26 di 40 Ansa 27 di 40 Ansa 28 di 40 Ansa 29 di 40 Ansa 30 di 40 Ansa 31 di 40 Ansa 32 di 40 Ansa 33 di 40 Ansa 34 di 40 Ansa 35 di 40 Ansa 36 di 40 Ansa 37 di 40 Ansa 38 di 40 Ansa 39 di 40 Ansa 40 di 40 leggi dopo slideshow ingrandisci Il coprifuoco riporta a Milano il silenzio che caratterizzava le settimane del lockdown della scorsa primavera. Alle 23, quando è scattato il divieto di spostamenti sul territorio della Lombardia deciso dalla nuova ordinanza di governo e Regione per limitare il coronavirus, le strade intorno a piazza XXIV Maggio non erano ancora deserte ma percorse da un paio di tram, qualche auto, taxi e alcuni rider in bici. Poco distante, lungo i Navigli, le pattuglie della Polizia locale hanno verificato che tutti i locali fossero chiusi.

Tre mesi dopo averlo imposto per arginare la seconda ondata di coronavirus, Melbourne revoca il lockdown. Lo hanno annunciato le autorità australiane dopo che nelle ultime 24 ore, per la prima volta da giugno, non sono stati registrati nuovi casi nello Stato di Victoria. In Russia oltre 17mila casi in 24 ore. In Francia l'esperto del comitato scientifico avverte: "La seconda ondata potrebbe essere peggiore della prima".