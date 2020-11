Coronavirus, Speranza: "La curva dei contagi è terrificante, 48 ore per piegarla"

Coronavirus, insieme alla Croce Rossa in servizio nell'hinterland milanese I volontari della Croce Rossa in servizio 118 nell'hinterland milanese Tgcom24 1 di 20 I volontari della Croce Rossa in servizio 118 nell'hinterland milanese Tgcom24 2 di 20 I volontari della Croce Rossa in servizio 118 nell'hinterland milanese Tgcom24 20 di 20 I volontari della Croce Rossa in servizio 118 nell'hinterland milanese Tgcom24 20 di 20 I volontari della Croce Rossa in servizio 118 nell'hinterland milanese Tgcom24 20 di 20 I volontari della Croce Rossa in servizio 118 nell'hinterland milanese Tgcom24 20 di 20 I volontari della Croce Rossa in servizio 118 nell'hinterland milanese Tgcom24 20 di 20 I volontari della Croce Rossa in servizio 118 nell'hinterland milanese Tgcom24 20 di 20 Tgcom24 20 di 20 I volontari della Croce Rossa in servizio 118 nell'hinterland milanese Tgcom24 10 di 20 I volontari della Croce Rossa in servizio 118 nell'hinterland milanese Tgcom24 11 di 20 I volontari della Croce Rossa in servizio 118 nell'hinterland milanese Tgcom24 12 di 20 I volontari della Croce Rossa in servizio 118 nell'hinterland milanese Tgcom24 13 di 20 I volontari della Croce Rossa in servizio 118 nell'hinterland milanese Tgcom24 14 di 20 Tgcom24 15 di 20 I volontari della Croce Rossa in servizio 118 nell'hinterland milanese Tgcom24 16 di 20 Tgcom24 17 di 20 I volontari della Croce Rossa in servizio 118 nell'hinterland milanese Tgcom24 18 di 20 I volontari della Croce Rossa in servizio 118 nell'hinterland milanese Tgcom24 19 di 20 I volontari della Croce Rossa in servizio 118 nell'hinterland milanese Tgcom24 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci Un’ambulanza del comitato di Sesto San Giovanni nel corso di un servizio serale per il trasporto di pazienti positivi. Tra una chiamata e l'altra il personale si sottopone al processo di sanificazione del mezzo e alla vestizione con gli indumenti protettivi, dalla tutta alla visiera. L’equipaggio non ha fatto altro che rispondere a una chiamata dopo l’altra, perché oltre al Covid-19 non mancano tantissime altre situazioni di infortuni e patologie gravi. Ogni volta i volontari devono comportarsi come se si trovassero potenzialmente in presenza di persone contagiate.



Il dato dei contagi da coronavirus "mostra una curva terrificante. O la pieghiamo, o andiamo in difficoltà". A chiarirlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza, secondo il quale "abbiamo 48 ore per provare a dare una stretta ulteriore", anche perché ci sono ancora troppe persone in giro. E sulla scuola spiega che va la didattica in presenza va difesa il più possibile, ma in un contesto di epidemia "non è intangibile".