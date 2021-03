Coronavirus, la Lamorgese: controlli capillari, ma serve senso civico

Nicola Magrini, direttore dell'Aifa, in un'intervista al Corriere della Sera rassicura sul vaccino AstraZeneca, sottolineando che "è sicuro. Il rapporto tra benefici e rischi è estremamente favorevole. Non bisogna averne paura al momento e occorre continuare a recarsi ai centri vaccinali con grande tranquillita'". A suo avviso "non si è mai visto un allarme diventato così ampio sulla base di così pochi dati: milioni di persone sono state trattate in tutto il mondo e non hanno avuto che effetti indesiderati lievi, di breve durata".