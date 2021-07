Coronavirus, terapie intensive italiane svuotate: occupato solo 2%

Getty

Le terapie intensive italiane sono ormai quasi del tutto svuotate: secondo il monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, al 5 luglio solo il 2% dei posti letto complessivi era occupato da pazienti Covid. Ed era del 2% anche il tasso di occupazione dei posti letto da parte di persone contagiate dal coronavirus nei reparti non di area critica, come Malattie infettive, Medicina interna e Pneumologia.