Coronavirus, studenti italiani rientrati da Cina non perdono l'anno

Gli studenti italiani che si trovavano in Cina per scambi culturali e che sono rientrati dopo l'emergenza Coronovirus non perderanno l'anno scolastico. Lo prevede un'ordinanza di Protezione civile firmata dal commissario straordinario Angelo Borrelli. Secondo le stime sono 141 gli studenti interessati dall'ordinanza: tra loro anche Niccolò, il 17enne di Grado (Gorizia) rientrato sabato scorso da Wuhan dopo essere rimasto bloccato per la febbre.