Coronavirus, staff di Briatore: "Condizioni stabili e buone"

"Le condizioni di Flavio Briatore sono assolutamente stabili e buone". E' quanto fa sapere lo staff di Flavio Briatore, ricoverato al San Raffaele di Milano dopo aver contratto il coronavirus. "Domenica sera accusava leggera febbre e sintomi di spossatezza e si è quindi recato in ospedale per un controllo - si legge in una nota -. L'imprenditore è stato ricoverato, sottoposto a un check up generale e resta sotto controllo medico".