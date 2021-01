Coronavirus, Speranza: "Valutiamo zona rossa per il 9 e 10 gennaio"

Ansa

Al termine del vertice tra governo e Regioni per illustrare le ipotesi sulle misure che saranno introdotte dal 7 gennaio, il ministro Speranza ha confermato che si valuta "per il prossimo fine settimana di applicare le misure da zona rossa per i festivi e prefestivi, con la salvaguardia dei Comuni più piccoli per gli spostamenti". In ogni caso servirà un nuovo passaggio all'interno del governo "dopo aver raccolto i contributi dei presidenti".