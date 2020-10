Coronavirus, Speranza: "Test antigenici in scuole e studi medici"

L'Italia ha iniziato a utilizzare anche i test antigenici per il coronavirus, "che sono test più rapidi e che ci aiuteranno: cinque milioni sono in arrivo e verranno usati nelle scuole". Lo ha riferito il ministro della Salute, Roberto Speranza, aggiungendo: "Stiamo lavorando per provare ad aprire anche l'opportunità di un utilizzo negli studi dei medici generali e questo potrebbe essere chiaramente un grande passo in avanti".