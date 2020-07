Coronavirus, Speranza: "Tamponi per arrivi da Paesi extra Schengen"

"I tamponi all'arrivo dai Paesi extra Schengen sono una misura ulteriore, ma non sostitutiva della quarantena". Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, parlando delle decisioni del governo nell'ambito della lotta al coronavirus. "L'ordinanza che ho firmato il 30 giugno prevede l'isolamento per 14 giorni e la sorveglianza sanitaria per chi proviene da tutti i Paesi extra Schengen", ha aggiunto.