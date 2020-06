Coronavirus, Speranza: su vaccino non saremo spettatori superpotenze

"Non possiamo essere spettatori di un mercato dove si fronteggiano le grandi superpotenze. L'Europa, unita, ha la forza politica, economica e scientifica, per svolgere un ruolo da protagonista in questa battaglia". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell'informativa al Senato, in merito allo sviluppo di un vaccino anti Covid. L'Italia "e' stata protagonista di una forte iniziativa in Ue. Con Germania, Francia ed Olanda", ha aggiunto.