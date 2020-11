Coronavirus, Speranza: piegare curva o personale sanitario non regge

Getty

Se non si piega la curva dei contagi da coronavirus "il personale sanitario non reggerà l'onda d'urto". Lo chiarisce il ministro della Salute, Roberto Speranza, spiegando che "il personale è la questione più importante. Non dobbiamo perdere tempo in polemiche ma dobbiamo lavorare insieme". Il ministro ha quindi confermato che "ci aspettano mesi non facili", ma "abbiamo la forza per piegare nuovamente la curva".