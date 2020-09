Coronavirus, Speranza: "Partita non vinta, l'autunno non sarà facile"

"Bisogna mantenere altissima la soglia di attenzione fino all'arrivo del vaccino". Lo ha detto, parlando dell'emergenza coronavirus, Roberto Speranza spiegando che "la partita non è vinta" e che "siamo fuori dalla tempesta ma non in un porto sicuro". Secondo il ministro della Salute, "l'autunno non sarà facile e dobbiamo sederci tutti intorno a un tavolo per trovare le soluzioni migliori".