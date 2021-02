Coronavirus, Speranza: "Ottimisti perché abbiamo nuove armi"

Ansa

Quella del coronavirus "è una sfida non facile, ma dobbiamo essere ottimisti perché abbiamo finalmente nuove armi come il vaccino e ora l'arrivo degli anticorpi monoclonali". E' quanto afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza, sottolineando che "le istituzioni devono lavorare insieme. Abbiamo gli strumenti per poter fronteggiare questo virus e per vincere questa battaglia".