Coronavirus, Speranza: "Ora 100mila tamponi al giorno, li aumenteremo"

"Tutte le istituzioni internazionali riconoscono come gold standard per il coronavirus il tampone molecolare classico e noi abbiamo rafforzato le nostre capacità, con oltre 100mila tamponi al giorno e prevediamo di aumentare tale numero". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, sottolineando che "i test sono un tema strategico per affrontare i prossimi mesi".