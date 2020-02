Coronavirus, Speranza: "Finora nessun caso positivo in aeroporti"

"Negli aeroporti sono stati fatti già vari controlli con gli scanner termici per la rivelazione della temperatura, ma al momento nessun controllo ha dato esito positivo per il coronavirus". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in riferimento alle misure attuate negli scali sui voli in arrivo in Italia. Negli aeroporti, ha aggiunto, "ci sono aree dove i passeggeri possono essere visitati".