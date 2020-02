Coronavirus, Speranza: "Coordinamento unico con le Regioni"

"E' indispensabile che ci sia un solo centro di coordinamento per la gestione dell'emergenza coronavirus in cui siano coinvolte tutte le Regioni e con la guida del nostro coordinamento scientifico". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza. "Così sta funzionando, come dimostrano le ordinanze firmate nella giornata di domenica. Non servono scelte unilaterali di singoli territori", ha aggiunto.

