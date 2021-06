Coronavirus, Speranza: battaglia incompiuta fino a quota zero morti

IPA

Fino a quando il numero delle morti per Covid "non sarà zero in tutte le Regioni italiane" ci sarà sempre "una battaglia incompiuta". A dirlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza, sottolineando comunque che "rispetto a bollettini drammatici, con centinaia di cittadini che perdevano la vita, ora siamo in un altro periodo di questa battaglia". E la "vera svolta" è stata "sicuramente la vaccinazione: 46,5 milioni di dosi somministrate".