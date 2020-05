Coronavirus, Sileri: "Se dati buoni da lunedì più spostamenti"

Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri ha parlato di possibili ulteriori allentamenti alla Fase 2. Se i dati sui contagi dovessero essere "buoni, da lunedì ci potranno essere più movimenti all'interno della stessa Regione e poi tra Regioni". Sileri ha poi auspicato che "dal primo giugno non servano più autocertificazioni. L'Italia deve ricominciare a vivere in maniera completa ma non dimentichiamo che il virus c'è", ha aggiunto.