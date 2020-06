Coronavirus, Sileri: salvate 600mila vite con il lockdown

"Il virus circola, facciamo chiarezza anche sulle parole di Zangrillo, che non ha detto una cosa sbagliata. Ha detto che l'impegno critico è in questo momento verso le zero. Il virus può continuare a circolare, circola meno perché siamo stati bravi a seguire le regole. Un recentissimo lavoro stima quante vite sono state salvate col lockdown: si superano le 600mila in Italia". Lo ha detto Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute.