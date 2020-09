Coronavirus, Sileri: "I contagi saliranno, ma aumento controllato"

"I contagi da coronavirus continueranno a salire, però lo faranno in modo graduale, con una crescita controllata attraverso tamponi e sorveglianza". Lo ha detto il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, precisando che "i focolai saranno tantissimi e ci sarà anche una sovrapposizione con le sindromi influenzali, ma non dobbiamo preoccuparci. La seconda ondata che vivremo in tutto il mondo difficilmente sarà come quella di febbraio e marzo".