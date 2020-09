Coronavirus, Sileri: "Con questi numeri non rischiamo un nuovo lockdown"

Con i dati attuali sul coronavirus "non stiamo rischiando una chiusura completa, un lockdown come in marzo". Lo ha detto il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, alla trasmissione "Fuori dal Coro" su Rete 4. "La situazione è sotto controllo e abbiamo un vantaggio rispetto agli altri Paesi: abbiamo avuto un lockdown più lungo e spento eventuali focolai secondari, poi abbiamo iniziato a utilizzare la mascherina prima degli altri".