Coronavirus, Senato verso ok unanime su discostamento deficit

Anche il Senato, come la Camera, va verso un ok unanime alla richiesta di scostamento del deficit, per poter varare le misure economiche per contrastare l'emergenza coronavirus. Martedì le commissioni bilancio di Camera e Senato sentiranno in audizione il ministro dell'Economia e il presidente dell'Ufficio parlamentare. Poi, ciascuna esaminerà la relazione in tempi record per poi far approdare il testo in Parlamento mercoledì.