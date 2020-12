Coronavirus, secondo carico vaccino in arrivo in Italia martedì

Ansa

Il secondo carico delle 450mila dosi del vaccino Pfizer destinate all'Italia partirà a breve dal Belgio e arriverà martedì nel nostro Paese. Ma non si esclude che, anche a causa delle condizioni meteorologiche, in alcune regioni le dosi possano arrivare anche mercoledì. Sebbene le dosi fossero attese per lunedì in Italia, Pfizer ha fatto sapere che non c'è alcun ritardo e il piano di consegna andrà avanti come previsto.