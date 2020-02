Coronavirus: scuole chiuse in Lombardia, Veneto e Piemonte

Scuole e università chiuse in Lombardia, Veneto e Piemonte. Le tre Regioni maggiori del Nord hanno deciso di fermare le lezioni in tutte le classi per cercare di arginare il contagio da coronavirus. Attività sospese anche all'università di Genova, mentre in Veneto "è previsto il blocco del Carnevale di Venezia e di tutte le manifestazioni anche sportive fino al primo marzo compreso". Chiusura anche per fiere e musei.