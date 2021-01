Coronavirus, scatta la stretta: i nuovi "colori" delle Regioni

Ansa

Scattano le nuove restrizioni anti-Covid. Il ministro Speranza ha firmato sabato le quattro nuove ordinanze che collocano in area "rossa" tre Regioni (Lombardia, Sicilia e Bolzano) e in "arancione" altre nove: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta. Infine rischio "giallo" per le restanti. L'allerta resta massima non solo sui contagi, ma anche sulle cosiddette "varianti" del virus.