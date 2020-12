Coronavirus, sarà l'esercito a distribuire dosi di vaccino in Italia

IPA

Saranno i militari dell'esercito a distribuire in Italia le dosi del vaccino Pfizer-BionTech in arrivo dallo stabilimento belga. "Su richiesta del commissario Domenico Arcuri - ha annunciato il generale Luciano Portolano - abbiamo dovuto pianificare con urgenza la distribuzione". Il vaccino "sarà custodito in una prima fase nell'hub centrale dello Spallanzani e, a cura della Difesa, sarà distribuito e somministrato su 21 siti nazionali".