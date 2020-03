Coronavirus, risposta record dei donatori di sangue: surplus di scorte

Risposta da record agli appelli per la donazione di sangue seguita alle carenze causate dall'epidemia di coronavirus. In pochi giorni le scorte sono state ricostituite. Si è così creato un surplus di quasi 900 sacche da destinare alle Regioni in difficoltà. "La solidarietà non deve fermarsi perché ogni giorno 1.800 pazienti hanno bisogno di trasfusioni", ha detto Giancarlo Maria Liumbruno, direttore generale del Centro Nazionale Sangue.