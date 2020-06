Coronavirus, risalgono i contagi (393): stabile il numero dei morti

Torna a salire in Italia il numero dei nuovi malati di coronavirus, 393 nelle ultime 24 ore (il 69% sono in Lombardia) dopo i 379 di ieri. Secondo la Protezione civile il numero dei casi totali tocca in Italia quota 236.305. Fino ad oggi si contano 34.223 vittime, 56 in più di ieri (giovedì i morti erano stati 53). Scende ancora il numero delle persone malate di Covid ricoverate in terapia intensiva: sono in tutto 227, 9 in meno rispetto a ieri. Segui in tempo reale tutti gli aggiornamenti dell'emergenza coronavirus cliccando qui