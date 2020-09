Coronavirus, risalgono i contagi in Italia: 1.733 nuovi casi in 24 ore, 11 i morti

Tornano a salire i casi di coronavirus in Italia . Nelle ultime 24 ore, con 113.085 tamponi eseguiti (+21mila rispetto a ieri), i nuovi contagi sono 1.733 , giovedì l'aumento era stato di 1.397. Il totale dei casi sale così a 274.644. Le vittime sono 11, per un totale di 35.518 deceduti dall'inizio dell'emergenza.

E' stato inaugurato a Roma, presso l'aeroporto di Fiumicino, il più grande drive-in d'Italia per eseguire i tamponi rapidi per individuare i casi di Covid-19. E' attrezzato con sei check-point sanitari per il prelievo dei campioni e può accogliere fino a 130 autovetture. Il risultato dei test viene comunicato tramite sms in meno di mezz'ora.

Il numero delle terapie intensive da Covid è stabile, con un solo paziente in più di ieri (121), mentre è in crescita il numero dei nuovi ricoverati con sintomi (1607, +102). Complessivamente gli attuali positivi superano quota 30mila (30.099) con un incremento di 1.184 su giovedì. Nessuna Regione ha zero nuovi casi: solo la Valle d'Aosta (2), Molise (4) e Basilicata (7) sono sotto la decina. La Lombardia è la Regione con il maggior incremento (337), seguita dal Veneto (273) e da Lazio e Campania (entrambe con 171 nuovi casi).

Iss: "Aumento casi Covid in 13 Regioni, trend in rialzo" Sono 13 le Regioni e province autonome che hanno riportato un aumento nel numero di casi di coronavirus diagnosticati rispetto alla settimana precedente . E' quanto riporta il bollettino settimanale Iss-ministero della Salute, parlando di una "transizione al momento in progressivo peggioramento" con un "aumento da cinque settimane consecutive". L'indice di trasmissione nazionale (Rt) calcolato sui casi sintomatici è salito da 0.83 a 1.18.

Iss: "1799 focolai attivi di cui 649 nuovi" L'Iss sottolinea inoltre come nella settimana di monitoraggio (quella dal 24 al 30 agosto) siano stati riportati complessivamente 1799 focolai attivi di cui 649 nuovi. "Rimane fondamentale - sottolinea quindi l'Iss - mantenere una elevata consapevolezza della popolazione generale circa il peggioramento della situazione epidemiologica e sull'importanza di continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali l'igiene individuale, l'uso delle mascherine e il distanziamento fisico".