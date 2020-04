Coronavirus, riceve bonus da 600 euro ma vuole restituirlo: "Non è giusto, il mio negozio è rimasto aperto"

Il titolare di una ferramenta di Paliano (Frosinone) ha ottenuto il bonus da 600 euro previsto dal decreto "Cura Italia", ma vuole restituirlo perché il suo negozio è rimasto aperto in questo periodo di emergenza coronavirus. Il commerciante ha ricevuto il bonus a sua insaputa: è stato infatti il commercialista a far partire in automatico la domanda, insieme a quella di altre aziende clienti. Ora l'uomo sta cercando il modo di poterli restituire.

"Voglio restituire questi soldi perché non lo ritengo giusto. Io ho lavorato nonostante la crisi e la chiusura pressoché totale, certo ho avuto qualche piccolo calo negli incassi, ma ci sta. Non avevo chiesto nulla al mio commercialista, è stato lui che mi ha detto che mi spettavano questi soldi, ma io non li voglio, anzi li voglio restituire allo Stato e non so come fare", ha detto il commerciante a frosinonetoday.it.