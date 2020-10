Coronavirus, Ricciardi: "Siamo su lama rasoio, Regioni hanno dormito"

"Siamo sulla lama di un rasoio, se non interveniamo subito tra due o tre settimane rischiamo di ritrovarci come in Francia, Spagna e Gran Bretagna". A dirlo, alla Stampa, è Walter Ricciardi, consigliere del ministro Speranza, dopo il boom di nuovi casi di coronavirus in Italia. Sull'attività di testing "molte Regioni si sono addormentate e si è fatto poco o nulla. Ora con i ricoveri per influenza negli ospedali si rischia il caos".