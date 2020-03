Coronavirus, Ricciardi (Oms): "Tamponi a tutti? Non abbiamo la capacità nei laboratori"

Walter Ricciardi esclude, al momento, la possibilità di fare tamponi a tappeto in tutta Italia per riuscire a contenere l'epidemia di coronavirus. L'esperto dell'Organizzazione mondiale della sanità, in collegamento con "Mattino Cinque", spiega che non è possibile farlo perché i laboratori non riuscirebbero a gestire un numero così elevato di test.

"La nostra capacita di analisi è tale che non riusciamo a farli nemmeno ai sintomatici", fa sapere il professore sottolineando che si tratta di test per i quali ci vogliono operatori e tecnici altamente specializzati e competenti. Ricciardi dichiara, inoltre, che bisogna essere certi che i test siano attendibili: "In Germania è stato scoperto che il 70% erano falsi positivi", ha affermato.

Secondo il professore, infine, dobbiamo essere pazienti: "Non sarà il caldo a risolverci il problema". Gli italiani, spiega l'esperto, non devono aspettare il picco ma contribuire all'appiattimento della curva epidemica rispettando le restrizioni imposte dal governo. Nel frattempo si troveranno le terapie adeguate e poi arriverà il vaccino: "Bisogna tenere botta fino ad allora", ha concluso Ricciardi.